Deren Talu'ya aşk yaradı
Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Kerim Sabancı ile ilişkisini bitirmesinin ardından geçtiğimiz hafta işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başlamıştı.
04 Haziran 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu (23) geçtiğimiz günlerde işletmeci Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Deren Talu’ya aşk yaradı. Instagram’da paylaştığı pozuna binlerce beğeni yağdı. Takipçileri “Aşk sana çok iyi gelmiş, yüzün gülüyor. Zaten güzeldin daha da güzelleştin” yorumunu yaptı. Deren bazı yorumlara gülücük emojisiyle karşılık verdi.
Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz...