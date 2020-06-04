Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu (23) geçtiğimiz günlerde işletmeci Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Deren Talu’ya aşk yaradı. Instagram’da paylaştığı pozuna binlerce beğeni yağdı. Takipçileri “Aşk sana çok iyi gelmiş, yüzün gülüyor. Zaten güzeldin daha da güzelleştin” yorumunu yaptı. Deren bazı yorumlara gülücük emojisiyle karşılık verdi.

Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz...



