22 yaşındaki Deren Talu, yakın dostlarıyla bir araya gelip koyu bir sohbete oturdu.

Geçen günlerde Amerika’da podyuma çıkan Talu, "Çok güzel bir deneyimdi, Türkiye’nin bir çok yerinden teklifler alıyorum. Bir aksilik olmazsa devamı da gelecek" dedi.

OYUNCU OLMAK İSTİYOR

New York Moda Haftası’nda podyuma çıkan genç model, beyaz iki parçadan oluşan bir kıyafet giymiş, kusursuz görüntüsüyle büyülemişti.

Oyuncu olmak için de kolları sıvayan Deren Talu, geçtiğimiz aylarda "ilk kez bir filmde rol alacağı, Osmanlı komutanı Ahmet Paşa'nın kılıç kuşanan, ok atan, at binen kızı Fatıma'yı canlandıracağı" haberleri ile gündeme gelmişti.

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