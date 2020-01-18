Pratik meze tarifi arıyorsanız ve her yemeğin yanına yakışacak olan bir meze olsun istiyorsanız dereotlu kabak tarator tarifi tam size göre olacaktır. Eğer "dereotlu kabak tarator tarifi, dereotlu kabak tarator nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Dereotlu kabak tarator tarifi

Dereotlu kabak tarator malzemeleri

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 adet orta boy kabak

- Yarım demek dereotu

- 2 diş sarımsak

- 300 gram süzme yoğurt

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

Dereotlu kabak tarator yapılışı

Kabaklar yıkanıp, soyulup rendelenir. Bir tencere de yağı kızdırın. Kızan yağın içerisine kabakları koyun. 5 dakika içerisinde kabağın acı kokusu çıkacak. Acı kokusu çıktıktan sonra ocağı kapatın kabakları soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta sarımsağı iyice ezin lapa haline gelsin. Üzerine yoğurdu ekleyin. Dereotunu iyice yıkayıp ince ince doğrayın ve sarımsaklı yoğurtun üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyerek yoğurdu iyice karıştırın. Soğuyan kabakları da yoğurtlu karışıma ekleyerek servis edilmeye hazır hale getirin.

İpucu

Bütün malzemeler birleştikten sonra servis aşamasında üzerine hafif yağda pul biber ekleyip servis edebilirsiniz.

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