Dereotlu kurabiye tarifi ve yapılışı: Dereotlu kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Dereotunun enfes lezzetini kurabiyede de tatmak istiyorsanız dereotlu kurabiye tarifi tam size göre bir lezzet olacaktır. Sebzeli kurabiye sevenler dereotlu kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet olan dereotlu kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...
03 Mart 2021, Çarşamba 13:52 Son Güncelleme:
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Severek yiyeceğiniz dereotlu kurabiye tarifi, tuzlu atıştırmalıklar için alternatif bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için dereotlu kurabiye tarifi arıyor ya da dereotlu kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dereotlu kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
DEREOTLU KURABİYE TARİFİ
Dereotlu kurabiye malzemeleri
- 250 gram tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı ince rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 tutam dereotu ince doğranmış
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 fincan çörekotu
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 2 yumurta (sarıları üzeri için ayrılacak)
- Aldığı kadar un
Oda ısısında yumuşamış tereyağı ile tüm malzemeyi güzelce karıştırın. Ardından un ilavesi ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yarım saat hamuru dinlendirip yuvarlak veya arzu ettiğiniz şekilde hazırın. Fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu veya susam serpin. 180 derecede kızarana kadar pişirin.