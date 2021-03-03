Severek yiyeceğiniz dereotlu kurabiye tarifi, tuzlu atıştırmalıklar için alternatif bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için dereotlu kurabiye tarifi arıyor ya da dereotlu kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dereotlu kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

DEREOTLU KURABİYE TARİFİ

Dereotlu kurabiye malzemeleri

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ince rendelenmiş kaşar peyniri

1 tutam dereotu ince doğranmış

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 fincan çörekotu

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yumurta (sarıları üzeri için ayrılacak)

Aldığı kadar un

Dereotlu kurabiye yapılışı

Oda ısısında yumuşamış tereyağı ile tüm malzemeyi güzelce karıştırın. Ardından un ilavesi ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yarım saat hamuru dinlendirip yuvarlak veya arzu ettiğiniz şekilde hazırın. Fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu veya susam serpin. 180 derecede kızarana kadar pişirin.



