Yemek Dereotlu poğaça mayasız tarifi ve yapılışı: Dereotlu poğaça mayasız nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Dereotlu poğaça mayasız tarifi ve yapılışı: Dereotlu poğaça mayasız nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Dereotlu poğaça mayasız tarifi ve yapılışı: Dereotlu poğaça mayasız nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Evinizi mis gibi kokutacak ve günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz dereotlu poğaça mayasız tarifi enfes bir lezzet. Hamur mayalamayı sevmeyenler dereotlu poğaça mayasız nasıl yapılır merak ediyor. Enfes lezzeti ve iştah açan görüntüsüyle dereotlu poğaça mayasız tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

19 Şubat 2021, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
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Kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan dereotlu poğaça mayasız tarifi evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için dereotlu poğaça mayasız tarifi arıyor ya da dereotlu poğaça mayasız nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dereotlu poğaça mayasız tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

DEREOTLU POĞAÇA MAYASIZ TARİFİ

Dereotlu poğaça mayasız malzemeleri

  • 3 buçuk su bardağı un
  • 125 gr. margarin
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 kabartma tozu
  • Yarım demek dereotu
  • Beyaz peynir

Dereotlu poğaça mayasız yapılışı

Oda sıcaklığında margarini bir kaba alın. Yumurtanın sarısını bir kaseye alıp akını margarine ekleyin. Sıvıyağ, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri de ekleyip karıştırın. Dereotunu ince ince doğrayın. Kaptaki malzemelere ekleyin. Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyin. Hamur ele yapışmıyorsa oldu demektir. Hamurdan cevizden büyük bezeler koparıp elinizde hafifçe açın. Ortasına beyaz peynir koyup kapatın ve ters çevirin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Kaseye ayırdığınız yumurta sarısını üzerine sürdükten sonra dilerseniz üzerini susamla süsleyin. Üzerleri kızara kadar 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

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