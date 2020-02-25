Poğaçayı sağlıklı bir hale getirmek istiyorsanız dereotlu poğaça tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için dereotlu poğaça tarifi arıyor yada dereotlu poğaça nasıl yapılır merak ediyorsanız "Dereotlu poğaça tarifi: Dereotlu poğaça nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Dereotlu poğaça tarifi

Dereotlu poğaça malzemeleri

100 gram tereyağı

2 adet yumurta (1 yumurtanın sarısı üzeri için)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım demet dereotu

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

Dereotlu poğaça içi için:

Peynir

Dereotlu poğaça üzeri için:

Yumurta sarısı

1 çay kaşığı sıvı yağ

Susam

Çörekotu

Mavi haşhaş

Dereotlu poğaça yapılışı

Dereotunu yıkayıp kurulayın ve saplarını kesip yapraklarını ince kıyım doğrayın. Unu yoğurma kabına alın üzerine kabartma tozunu serpin. Unun ortasını havuz gibi açın. Ortasına oda sıcaklığındaki tereyağını, yoğurt, sıvı yağ, sirke, mahlep, tuz ve kıyılmış dereotunu ekleyip yoğurmaya başlayın. Gerekirse biraz daha un ekleyin. Hamurdan cevizden büyük parçalar koparın. Oval şeklinde açıp içine yeteri kadar peynir koyun ve açık uçları pide şeklinde kapayın. Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla sıralayın. Üzerine sıvı yağ ile çırpılmış yumurta sarısını sürün. Üzerinde susam, çörek otu veya mavi haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.