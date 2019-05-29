Dereye uçan kamyondan kendi imkanlarıyla kurtuldu
Trabzon’un Çaykara ilçesinde tomruk yüklü kamyon dereye düştü. Kazada sürücü, kendi imkânlarıyla kamyondan çıkmayı başardı
Köseli Mahallesi’nde meydana gelen kazada Engin K. yönetimindeki tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Solaklı Deresi’ne düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü Engin K., kendi imkânlarıyla kamyondan çıkmayı başarırken daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.