Yazlık kışlık ayrımı yapmanın tam mevsimi gelmişken ayakkabılarınızı zarar görmeden kaldırmak için bazı birkaç yöntem var. Bu sayede ayakkabılarınız çok daha uzun ömürlü olacak. Peki, deri yazlık ayakkabılar nasıl saklanmalı? Ayakkabılar kaldırırken nelere dikkat edilmeli?

DERİ YAZLIK AYAKKABILAR NASIL SAKLANMALI?

Ayakkabılarınızı kaldırmadan önce hem içini hem de dışını iyice temizlediğinizden emin olun.

Deri ayakkabınızı kaldırmadan önce varsa özel bakım köpüğü veya spreyi kullanabilirsiniz. Eğer herhangi bir bakım ürününüz yoksa tatlı badem yağı ile bir parça pamuk işinize yarayacaktır.

Pamuğa birkaç damla tatlı badem yağı damlatın ve dış yüzeyi temiz olan ayakkabınızın her yerine iyice yedirin.

Ayakkabıda koku problemi varsa kaldırmadan önce birkaç gün havalandırın.

Ayakkabınızı ayakkabı kutusuna koymadan önce içine bol miktarda müsvedde kağıt veya ayakkabı askısı koyun. Böylece ayakkabınızda ezilme varsa hem düzelecek hem de saklama esnasında yeni oluşabilecek ezilmelere engel olacak.

Ayakkabınızı kutunuza koyarak artık saklayabilirsiniz.



