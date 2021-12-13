Derimiz en büyük mucizelerden biri

Merhaba Sevgili Posta Gazetesi Okurları, bu hafta Venüs geri gitmek üzere yavaşlıyor, bulunduğu derecelerde her zamankinden daha fazla kalacak, haliyle Plüton ile kavuşum etkisi daha uzun süre hissedilecek. Mars'ın Güney Ay Düğümü ile kavuşumu haftanın ikinci gününün başlangıcında kesinleşiyor, etkilerini hafta boyunca hissedeceğiz. Mars bundan sonra önemli asteroitlerle de açı yapıyor. Haftanın son günü İkizler dolunayına şahit olacağız. Merkür-asteroit Kiron karesi de yine dolunay günü kesinleşecek. Bu haftaki yazımızda hem bahsettiğimiz olaylara, hem de bazı genel etkilere değineceğiz.

Sağlıklı deri güzelleştirir

Derimiz bedenimizdeki en büyük organlarımızdan biri. Ortama erişkinde deri yüzey alanı yaklaşık 1.5 metrekaredir, kilo ve boya göre yüzey alanımız, yani deri alanımız değişir tabii ki. Derimiz de gözenekleriyle nefes alır, zararlı maddeleri ter yoluyla atar ve bütün dokularımız gibi oksijene ihtiyaç duyar. Akciğerimizde oksijenlenip gelen kan oksijeni dışında havadaki oksijeni kullanarak dokuların oksijen ihtiyacını azaltır. Yapılan araştırmalar derimizin bütün katlarının havadaki oksijenden faydalandığını ve bunun toplam deri oksijen tüketimine oldukça önemli katlısı olduğunu, hatta bazı canlılarda bu oranın deri oksijen tüketiminin %40'ını karşıladığını göstermiştir. Deri altında bulunan ter bezleri ve sıkışıp gevşemesiyle derimiz beden ısısını korumada da önemli rol oynar. Koruyucu, sıkılaştırıcı, şekil verici olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Derimiz olmasaydı mikroplar rahatça bedenimize girebilir, kan damarlarına ilerleyerek kanımıza karışabilirdi, derimizin altında bulunan dokular çok düzensiz ve şekilsiz, hatta ürkütücü görünebilirdi.

Venüs de Oğlak burcu da deri ile ilişkili

Tıbbi astrolojide Oğlak burcu daha çok derimizin yapısıyla, Venüs de işlevleriyle ilişkilendirilir. Venüs'ün Oğlak burcunda geri gitmeye yönelmesi ve bulunduğu burç derecesinde normalden çok daha uzun kalması Plüton ile kavuşum etkilerinin daha uzun süre hissedilmesine neden olacak, haliyle derimizin yapısının ve işlevlerinin bozulmaması için özen göstermemiz gerekebilecek. Unutmayalım ki derimize sürdüğümüz her şey kana karışabilir. Amerika'da her yıl milyonlarca kişinin geçirdiği sinsi bakır zehirlenmesinin nedeninin bakırın deriden kana nüfuz etmesi olduğu gösterilmiş. Giysilerimizi, pamuk-yün kumaşlar gibi, mümkün olduğunca doğal kumaşlardan seçelim. İyi ısıttığı için tercih edilen ürünlerin çoğu tamamen sentetik kumaşlardan yapılıyor. Polar, polyester, naylon içeren giysilerin kullanımı daha kolay, kırışmıyor, ama deri işlevimizi tamamen bozabiliyor, derinin tüm katmanlarının havadaki oksijene ulaşmasını engelleyerek direncini kırıyor. Sentetik iç çamaşırlar, taytlar hem derimizde hem de Venüs ile temsil edilen cinsel bölgelerde zararlı mikropların, başta mantarların üremesine neden oluyor, özellikle de hem sentetik içerikli olan, hem de çok sıkı taytlar ve iç çamaşırlar. Venüs-Plüton kavuşumu deri, üreme-boşaltım sistemi, kan şekeri, kan ve hormon dengesi sorunlarını önümüze getirebilir, bunun en başında da deri sorunları geliyor.

Enerjimizi olumluya yönlendirelim

Güney Ay Düğümü kavuşum yaptığı gök cisminin enerjisini ve gücünü azaltır, yanlış kullanımına neden olabilir. Tıbbi astroloji gözüyle Mars ile kavuşumu kazaların, ameliyatlarla, kaslarla, kanda demir seviyesiyle, cinsel işlevlerle ilişkili sorunların artmasına neden olabilir. Mars sonrasında asteroit Ceres ve Admetos ile sert açı yapacak. Ceres beslenme, gebelik ve emzirme konularıyla, Admetos sert maddeler, tıkanıklıklar ve hareket kısıtlılıklarıyla ilişkili görüldüğünden rahim, meme ucu enfeksiyonları, kaslarda güç kaybı, dokularda sertleşmeler, damar tıkanıklıkları daha sık görülebilir. Sinirler ve akciğerlerle ilişkili Merkür'ün şifa ile ilişkili asteroit Kiron ile karşıtlık yapacağını da göz önünde bulundurursak ameliyat-zedelenme sonrası iyileşmenin ya da yara iyileşmesinin daha yavaş ilerleyeceğini düşünebiliriz, akciğer işlevlerimizin iyileşmesi de öyle. Akciğerlerle ilişkili İkizler-Yay eksenindeki dolunayın da etkileri benzer. Anestezi ile yapılan ameliyatlardan sonra mümkün olduğunca çok dolaşalım, nefes alıp verme egzersizlerini ihmal etmeyelim. Büyük ameliyatlardan sonra akciğer kapasitesinin tekrar düzelmesi için genellikle balon şişirme benzeri nefes egzersizleri verilir. Bu dönemde bu egzersizleri ihmal etmememiz, verilmemişse bile hekimimize danışmamız iyi olur. Enerjimizi dağıtmamak da önemli. Mars genel olarak aktiflik ve eyleme geçme ile ilişkili görüldüğünden enerjimizi doğru hedefe yönlendirmek ve olumlu kullanmak akıllıca olacak.

Dolunaylar tamamlanmalarla ve bitişlerle ilişkilidir. Bu dolunayda Ay yol gösterici Kutup Yıldızı Polaris ile kavuşum yapıyor ve hem Jüpiter, hem de sağlıkla ilişkili asteroit Hygeia ile muhteşem bir hava üçgeni oluşturuyor. İçsel rehberimiz iyi çalışacak. Uzun zamandır emek ettiğimiz şeylerin karşılığını almamıza az kaldı. Dolunayın ümitlerimizi, beklentilerimizi önümüze getirmesi dileğiyle, tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalınız!