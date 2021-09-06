Derin duygular zamanı

6 Eylül Pazartesi günü Venüs önce Plüton ile gergin bir kare açı sonrasında Jüpiter ile uyumlu bir üçgen açıyı kesinleştirecek. Halen Terazi burcunda ilerleyen Venüs’ün bu kuvvetli iki bağlantısı ilişkilerimizi sınayacak cinsten. Venüs Terazi burcunda ılıman, eşitlikçi, adaletli ve barışı seven bir yapıda ama Plüton ile kontağı onu sarsacak ve ilişkilerimizde gergin, duygusal tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olacak.

Venüs ve Plüton kontakları genellikle kuvvetli aşk deneyimi yaratır ama bu deneyimin dikkat etmemiz gereken bir yönü olur. O da değişimdir. İlişkimizin mevcut şartlarını değiştirecek, dönüştürecek ve bizi yeni bir yola sokacak bir deneyim yaşayabiliriz. Değişim her zaman kötü bir deneyim olmak zorunda değildir. En kuvvetli ilişkilerin bile sınanabileceğini unutmamamız lazım. Önemli olan değişime ayak uydurabilmektir.

Aynı gün Venüs’ün bir diğer önemli açısal bağlantısı olumlu olacak. En büyük iyicil Jüpiter ile olumlu bir üçgen açı. Klasik astrolojide iki iyicil gezegen olan Venüs ve Jüpiter’in açıları her zaman önemlidir. Hava grubunda deneyimleyeceğimiz bu kontak hayatımızda sosyal açıdan paylaşımcı olabileceğimizi işaret ediyor. Özel ilişkilerimizde monotonluğun dışına çıkıp, entelektüel bağlantılar kurabiliriz. İyimser ve sıcak hissedeceğiz. Jüpiter’in kontaklarında aşırıya kaçma eğiliminde oluruz. Dolayısıyla buradan sosyal gruplarda, ilişkimizde, paylaşımlarımızda, yediğimiz-içtiğimizde dikkatli olmamız uyarısını da yapmak isterim.

Retro olan gezegenlerin önemli açılarında karmik bağlantıları açığa çıkarması olasıdır. Jüpiter’in halen retro harekette olması özellikle yeni kuracağımız ilişkilerin kadersel yolumuz üzerinde etkili olacağını düşündürüyor.

YENİAY ENERJİSİ

7 Eylül Salı günü sabaha karşı deneyimleyeceğimiz 14 derece Başak burcundaki yeniay beklenmedik başlangıçlara tohum ekebilir. Uranüs’ten olumlu destek alan yeniay derecesi sürpriz gelişmelere davetiye çıkarıyor. Yeniaylar başlangıç enerjisi taşır. Başak burcu düzen kurmayı, mükemmelleştirmeyi anlatır. Bu bağlamda özellikle Çarşamba gününden itibaren hayatımızda düzene sokmak istediğimiz konularda yeni başlangıçlar yapma fırsatını yakalayabiliriz.

VENÜS AKREP BURCUNDA

Sakin, ılımlı, diplomatik Terazi burcundan duygularımızı daha derin ve yoğun hissedeceğimiz Venüs’ün Akrep burcuna geçişi 10 Eylül Cuma günü kesinleşecek.

7 Ekim’e kadar sürecek 27 günlük süreçte Venüs, Akrep burcunda ilişkilere tutku ve cinsel yoğunluk getiren enerjiler taşıyacak. Venüs Akrep burcunda rahat ettiği bir burçta değildir. Bu yüzden özelliklerini negatif yansıtabilir. İlişkilerimizde daha derin bağ kurma arzusu güçlenecek ama partnerimizi normalden daha fazla sahiplenici, ilgi bekleyen ve bağlılık isteyen hareketlerle bunaltabiliriz. Bu dönemde duygular derin yaşanacağından kıskançlık kendini normalden daha fazla gösterebilir. Bazı ilişkilere gerginlik getirecek bu enerjinin geçici olduğunu unutmayalım. Venüs Akrep burcunda tutkulu sever!

İkili ilişkilerimizin ön planda olacağı, değişim ve dönüşümün etkisini hissedeceğimiz bir hafta bizleri bekliyor. Her şey gönlünüzce olsun, sevgilerimle.