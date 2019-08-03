Derin kırışıklıklar nasıl tedavi edilir?

Yüz gençleştirme operasyonlarında derin kırışıklar ile göz çevresi deformasyonları özel olarak değerlendirilir. Nazolabial kıvrımlarda işe yarayan uygulamalar derin kırışıklarda aynı etkiyi göstermeyebilir.

YÜZEYSEL KIRIŞIKLIKLARA BOTOKS

Yüzdeki hafif kırışıkların tedavisinde botoks enjeksiyonu yeterli olabilir. Botoks enjeksiyonu 18 ila 65 yaş arasındaki insanların kaş arasındaki ve göz çevresindeki orta ila şiddetli kırışıkların tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılabilir. Botoks aşırı kullanılan mimik kaslarının hareketlerini kısıtlayarak oluşan kırışıkların tedavisini sağlar.

DERİN KIRIŞIKLIKLARA DOLGU

Dolgu enjeksiyonları alın ve dudak kenarı gibi derin çizgilerin tedavisinde daha etkili çözüm sunar. Cildin doğal yapısında da bulunan hyalüronik asit dolgu malzemesi ile derin kırışıklar doldurarak izleri belirsiz hale getirilir.

GÖZ ÇEVRESİNE IŞIK DOLGUSU

Işık dolgusu, mor görünüme sebep olan gözaltı ve gözüstü torbalanmalarını ve çukurlukları ortadan kalkmasını ve daha aydınlık bir görünüme kavuşmasını sağlar. Işık dolgusu malzemesi özel bir karışımdan oluşur. Hyalüronik ait dolgusu çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla bileştirilerek özel bir jel halinde enjekte edilir. Böylece göz çevresindeki çukurluklar ve morluklar yok edilir.

Botoks ve dolgu enjeksiyonun etkisi ve ömrü birbirinden farklıdır. Kişiden kişiye ve tercih edilen markanın kalitesine göre değişiklik gösterse de ortalama 4 ile 24 ay arasında değişiklik gösterir. Işık dolgusu ise etkisini ortalama bir yıl devam ettirir. İlk uygulamanın etkisi daha çabuk geçerken tekrarladıkça etkisi çok daha uzun sürer.

'DOĞAL GÖRÜNÜM VE HAREKET KABİLİYETİ KORUNMALI'

Botoks ve dolgu enjeksiyonlarının doğal bir görünüm sağlaması için mutlaka alanında uzman doktorlar tarafından klinik ortamlarda uygulanması gerekir. Enjeksiyonun doğru noktalara, minimal dozlarda uygulanması çok önemlidir. Bu sayede yüzünüzde korktuğunuz gibi donuk bir ifade oluşmaz. Yüzünüz gergin ve aydınlık bir görünüme kavuşur.