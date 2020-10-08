Magazin Derin Mermerci: Bu görgüsüzlük

Derin Mermerci: Bu görgüsüzlük

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Derin Mermerci: Bu görgüsüzlük

Stil ikonu Derin Mermerci Alem Dergisi'ne samimi açıklamalar yaptı.

08 Ekim 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kızlar

Dünyalar güzeli 2 kızım var. Lal ve Mila’ya ileride stil konusunda ‘Cool olun, kendinize özgü stil yaratın’ diyeceğim. Zaten sıradan olmayacakları belli. İkisi de ayrı gezegen gibiler. Ortak özellikleri zeka, sevgi ve merhamet.

Hayvan sevgisi

Çocuklar ve hayvanlar kırmızı çizgim. Çevremde hayvan sevmeyen insan olamaz. Onlara yapılan işkenceleri gördüğümde hasta oluyorum.

Giyim

Fazlasıyla tüketen bir toplumuz. Şıklık için zamansız parçalara sahip olmak ve elimizdekiyle yetinmek lazım. Kıyafetlerimin çoğu 15 yıllık. Dolgu topuk ayakkabıları giymem. Üzerinde kocaman marka yazan bir şeyi kullanmak da görgüsüzlük.

Baba özlemi

Canım babamla çok az vakit geçirmiş olmakla birlikte aklını, hayat dersi olacak cümlelerini hiç unutmam. Mesela çocukken beni işe götürürdü. Çalışma masasının arkasında şöyle bir yazı vardı: Yalan söyleme ki, ne dediğini hatırlamak zorunda kalma.

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