Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı
Sosyetenin önemli isimlerinden Derin Mermerci ile iş insanı Cem Aydın'ın 6 yıllık evliliği bugün bitti.
Anlaşmalı olarak bugün Cem Aydın'dan boşanan Derin Mermerci, davadan sonra eski eşiyle kadeh kaldırdı ve ona Instagram'dan bu sözlerle veda etti:
"7 sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık.. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş dostun kutlamalarına.. Bugün de yeni hayatımıza.. İkimizin de yolu açık olsun Cemo’cum"
#olayıngeçmişi
- Sosyetik sima Derin Mermerci, 2013’te Cem Aydın ile evlenmişti.
- 2015’te ikiz kızları Lal ve Mina’yı kucaklarına almışlardı.
- Çift geçen hafta boşanma kararı aldılar ve dübn boşandılar.
- Çiftin boşanma kararını açıklamasının ardından Derin Mermerci sosyetik playboy Murat Aslan ile el ele bir kulübe girerken görüntülendi.
- İddialara göre bu aşkın temelleri altı ay önce atılmış. Ama boşanma sebebi Murat Aslan değilmiş.
Bu haberi de okudularDerin Mermerci ve Murat Aslan kulübe el ele geldiler
Bu haberi de okudularDerin Mermerci: Aşk bitti, yapacak bir şey yok