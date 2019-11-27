Derin Mermerci ile Cem Aydın boşanıyor

Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydını'n evliliği bitiyor. 2013 yılında nikah masasına oturan ve ikiz çocukları olan çift, resmi boşanma işlemlerini başlattı.

27 Kasım 2019, Çarşamba 09:58 Son Güncelleme:
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Derin Mermerci ile Cem Aydın boşanıyor

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Derin Mermerci ile Cem Aydın evliliklerini bitirme kararı aldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift anlaşmalı olarak boşanacak.

6 yıl sürdü

Resmi olarak boşanma islemlerini başlatan Mermerci ile Aydın'ın 2013'te filizlenen sürpriz aşkları ve evlilikleri toplam 6 yıl sürdü. 

Evlilik sözleşmesi yapmışlardı

Derin Mermerci, nikahtan önce Cem Aydın'a evlilik sözleşmesi imzalatmıştı.

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