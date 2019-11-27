Derin Mermerci ile Cem Aydın boşanıyor

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Derin Mermerci ile Cem Aydın evliliklerini bitirme kararı aldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift anlaşmalı olarak boşanacak.

6 yıl sürdü

Resmi olarak boşanma islemlerini başlatan Mermerci ile Aydın'ın 2013'te filizlenen sürpriz aşkları ve evlilikleri toplam 6 yıl sürdü.

Evlilik sözleşmesi yapmışlardı

Derin Mermerci, nikahtan önce Cem Aydın'a evlilik sözleşmesi imzalatmıştı.

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