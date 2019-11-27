Derin Mermerci ile Cem Aydın boşanıyor
Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydını'n evliliği bitiyor. 2013 yılında nikah masasına oturan ve ikiz çocukları olan çift, resmi boşanma işlemlerini başlattı.
Cemiyet hayatının tanınmış ismi Derin Mermerci ile Cem Aydın evliliklerini bitirme kararı aldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift anlaşmalı olarak boşanacak.
6 yıl sürdü
Resmi olarak boşanma islemlerini başlatan Mermerci ile Aydın'ın 2013'te filizlenen sürpriz aşkları ve evlilikleri toplam 6 yıl sürdü.
Evlilik sözleşmesi yapmışlardı
Derin Mermerci, nikahtan önce Cem Aydın'a evlilik sözleşmesi imzalatmıştı.
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