Sosyetede parmakla gösterilen Derin Mermerci ve Cem Aydın çifti boşanma kararı aldı. Cem Aydın ile aralarında hiçbir zaman problem olmayan, mutlu görünen, hiç kavga etmediklerini, birbirlerine seslerini yükseltmediklerini söyleyen çiftin ayrılık kararları herkesi şaşkına çevirmişti.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazında, "Çiftin evlililiğini yasak aşk bitirdi" dedi.

Derin Mermerci'nin yasak aşkı ise bir zamanlar Lindsay Lohan ile aşk yaşayan Murat Aslan!

Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı şöyle:

Cem kumaşı son derece güzel bir adam. Sevgi dolu, kibar, entelektüel ve zeki. Kızlarım da büyüyünce babaları gibi merhametli, kalbi güzel bir insanla evlenirse, can kurban. Bizi yine birlikte göreceksiniz, çocuklarımızla tatile çıkacağız.”

Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın boşanmak için mahkemeye başvurduklarını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti. 2013'te sürpriz bir aşka ve beş ay sonra da nikah defterine imza atan, 2015'te de ikizleri Lal ve Mina'yı kucaklarına alan çiftin boşanacağı haberi de herkes için büyük sürpriz oldu.

Ama asıl sürpriz şimdi geliyor! Sosyete kulislerinde, çiftin altı yıllık evliliklerini bitirme nedeninin yasak aşk olduğu konuşuluyor! Kulağıma gelen dedikodulara göre Derin Mermerci'nin yaşadığı yasak aşk evliliği bitirmiş.

Ama asıl sürpriz şimdi geliyor! Sosyete kulislerinde, çiftin altı yıllık evliliklerini bitirme nedeninin yasak aşk olduğu konuşuluyor! Kulağıma gelen dedikodulara göre Derin Mermerci'nin yaşadığı yasak aşk evliliği bitirmiş.

Önceki yaz dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile flört eden Murat Aslan ile Derin Mermerci, ne zamandır tanışıyor bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış.

Derin Hanım'ın, evlilik sözleşmesi imzalattığı Cem Aydın'dan resmen boşanır boşanmaz, Murat Aslan ile el ele ortalarda arz-ı endam eyleyeceği konuşuluyor.

Bakalım evlilik bitiren bu yasak aşk ne kadar sürecek, bekleyip göreceğiz.



