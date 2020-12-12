Derin sular, derine kulaçlar

Deniz anlatıları özveri ister. Tuhaftır; okuyucu her şeyden önce “hayatta kalmak” zorundadır. Maceralara atılmak, yeni yerler keşfetmek, yeni aşklara yelken açmak umuduyla anlatıya adım attığı anda kasılır kalır, bunların hiçbirinin yeri değildir orası. Okurun âşık olduğu deniz, aciz ve zavallı hissettirecek kadar her yerdedir şimdi.

Joseph Conrad yıllar önce, uzun deniz yolculuklarının ardından karaya adım attığında, 1897 yılında yayımlanan “Narcissus’un Zencisi”, edebiyatta modernist akımın kapılarını aralarken Conrad’ın olağanüstü edebi yeteneğinin de müjdeliyordu.

Conrad, “Narcissus’un Zencisi” boyunca, durmadan yer değiştirir. Bir mürettebatın arasındadır bir çok uzakta; bir Tanrı’dır bir herhangi bir köşedir gemide. Karakterler yaratır ve aralarına karışmak için karakter olarak kendini de tekrar yaratır.

Tanrılara adanan kurban

Yazarın daima değişen bakış açısının bir diğer sebebi de “Narcissus’un Zencisi” John Wait’i boyutlandırmaktır aynı zamanda. Bu her an ölümden korunan kutsal adağın, yaşaması için bütün vazifeleri üstlenilen zavallı yalancının, hem bireysel hem kolektif merhametle koca bir geminin zihnini, eylemlerini bulandıran zencinin derinleşmesi için uğraşır anlatı. Fakat derinleşmez; daha ziyade Conrad bile ne kadar çabalarsa çabalasın, John Wait sırlarını dökmez. Yalnız yazarın ve mürettebatın nafile çabası değildir bu; bir süreden sonra okur da üstlenir Wait’in işlerini. Onun ölüm korkusuna acır ve hayran olur buna; tiksinerek, ne yaptığını bilmeyerek hayran olur. Ve üzerindeki kıyafetleri şefkatle verir bu zenciye, besler onu, birazdan tanrılara adayacağı bir kurban gibi emek verir ona.

Ayrıntılı metinlerle

İsmi Narcissus olan bir gemi neden hayata ve ölüme bir adak adamak zorunda kalır, bu adak neden geminin tek zencisidir; tüm bu sorular elbet sosyal bilim araştırmalarının kapılarını aralar bizim için. Lakin Conrad söz konusu olduğunda kapıları aralamak ne kadar kolaysa, o kapılardan içeri girmek de bir o kadar zordur. Bu noktada İletişim Yayınları, Ian Watt’ın ‘Narcissus Zencisi’ için kaleme aldığı önsözü ve William A. Johnsen’in sonsözünü Emrah Serdan’ın titiz çevirisi aracılığıyla okurla buluşturuyor. Tüm bu metinler ve Conrad’ın kitap için kaleme aldığı önsöz yazarın kalemini, zihnini ve yüreğini okur için bir bütün haline getiriyor.

İtalo Calvino “Conrad’ı severim,” diyor “Klasikleri Niçin Okumalı?”da, “çünkü derin sularda yüzer ama batmaz”. Haluk Şahin tarafından dilimize kazandırılan “Narcissus’un Zencisi”, derin sularda daha da derinlere kulaç atan Conrad’ın batmama deneyimi. İlk belki bu, fakat külliyatına hâkim olanların sarsıcı bir şekilde deneyimlediği üzere, son olmayacak…

Narcissus'un Zencisi

Joseph Conrad

Çeviri: Haluk Şahin

İletişim Yayıncılık

252 sayfa