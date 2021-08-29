Derin yırtmaçlı elbisesiyle iyi geceler pozu verdi

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs olan Gonca Vuslateri, ardından da bacağının yanmasıyla birlikte hastanelik olmuş ve uzun süre hastanede tedavigörmüştü. Şimdilerde sağlığına kavuşan Gonca Vuslateri, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

GONCA VUSLATERİ’NDE İYİ GECELER POZU

Gonca Vuslateri, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. Vuslateri, yaptığı paylaşımına, “İyi uykular Cihangir” notunu düştü.