Magazin Derin yırtmaçlı elbisesiyle iyi geceler pozu verdi

Derin yırtmaçlı elbisesiyle iyi geceler pozu verdi

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Derin yırtmaçlı elbisesiyle iyi geceler pozu verdi

Çılgın tarzıyla dikkat çeken Gonca Vuslateri, sosyal medya sayfasından özel hayatını takipçileriyle paylaşıyor. Gonca Vuslateri son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle iyi geceler pozu verdi.

29 Ağustos 2021, Pazar 13:12 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda koronavirüs olan Gonca Vuslateri, ardından da bacağının yanmasıyla birlikte hastanelik olmuş ve uzun süre hastanede tedavigörmüştü. Şimdilerde sağlığına kavuşan Gonca Vuslateri, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

GONCA VUSLATERİ’NDE İYİ GECELER POZU

Gonca Vuslateri, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. Vuslateri, yaptığı paylaşımına, “İyi uykular Cihangir” notunu düştü.

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