Dermatolojik Dolunay

Günümüzde değişen yaşam koşullarıyla beraber, doğadan ve doğaldan uzaklaşıyoruz, zararlı kimyasallara maruziyetimiz artıyor, artan stres ile de olumsuz etkiler katlanıyor. Sonuç olarak akne, egzama, ürtiker, vitiligo, mantar, uçuk, cüzzam, cilt kanseri ve daha pek çok cilt hastalığının görülme sıklığı giderek artmaktadır.

Dermatoloji: deri, saç ve tırnak sağlığı ile ilgili tıpta uzmanlık alanıdır.

24 Haziran Perşembe akşamı Oğlak burcunda bir dolunay meydana gelecek. Medikal astrolojide Oğlak burcu, yukarıda belirttiğim dermatolojik bölgeleri yönetir. Dolunay esnasında Oğlak burcunun burç ve yücelme yöneticileri Satürn ve Mars arasında zorlu bir karşıt açı olacak. Üstelik Satürn retro olduğundan dolayı bu stres biraz daha artacak. Sonuç olarak cilt, saç, tırnak bölgelerinde eğer rahatsızlık varsa bunlar tetiklenecek. Gizli bir sorun varsa da dolunayın ışığı ile ortaya çıkabilir. Bu dönem ilgili bölgelerde oluşan rahatsızlıkları ihmal etmeden hekime danışmak faydalı olacaktır.

Zührevi – Venüsyen

Dermatoloji ayrıca ağız içi ve genital bölge mukozalarını da kapsar, Deri ve Zührevi Hastalıklar olarak bilinir. Zührevi kelimesinin kökü olan Zühre, Venüs’ün eski adıdır. Güzellik gezegeni Venüs, medikal astrolojide cinsel sağlık ile de yakından ilgilidir.

Bu hafta gerçekleşecek dolunay sırasında Venüs ve Plüton arasında da stresli karşıt açı var. Zührevi hastalıkları tetikleyebilir. Bu nedenle ağız içi ve genital bölge temizliğine ve korunmasına daha dikkat etmeli, cinsel yolla bulaşan hastalıklara davetiye çıkarılmamalıdır. Plüton’un yıkıcı ve geri dönülmez etkilerini de göze alırsak bu dönem yaşanabilecek ilgili rahatsızlıkların kalıcı etkileri oluşabilir. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız.

Sınır Dışı Dolunay

Bir gezegen, göksel ekvatordan Güneş’in maksimum deklinasyonu olan 23°27’ uzaklığı aşarsa sınır dışına taşmış olarak adlandırılır. Astrolojiye göre sınır dışına taşmış gezegenler şaşırtıcı, dengesiz, aşırıya kaçan eğilimler gösterebilir. Bu haftaya damgasını vuracak olan dolunay esnasında Ay sınır dışında. Dolayısıyla dolunayın sert karşıt enerjileri aşırıya kaçabilir, dengesiz ve abartılı olabilir. Sağlık üzerinde yıpratıcı etkileri de yoğun olarak karşımıza çıkabilir.

Antiaging (Yaşlılık karşıtı)

Her hastalık, vücudu hızlı yaşlandıran etkiler barındırır. Dolayısıyla hastalıklara karşı korunmak etkili bir antiaging yöntemidir. Yani antiaging deyince akla sadece kırışıklık kremleri gelmemeli… Sağlıklı yaşam için atılan her adım, sağlıklı yaş almak adına önemlidir.

Dolunay Ödevi

*Cilt, vücut, saç, tırnak temizliği ve bakımlarını ihmal etme.

*Ağız içi ve genital bölgenin temiz kalmasına ve korunmasına dikkat et.

*Stresli ortamlardan ve kişilerden uzak dur, stres olası rahatsızlıkları tetikler.

Sağlıklı günlere!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.