Türkiye Ders arasında penceren atlayan öğrenci yaralandı!

Ders arasında penceren atlayan öğrenci yaralandı!

Türkiye

Ders arasında penceren atlayan öğrenci yaralandı!

Gaziantep'te bir okulda ders arasındayken pencereden atlayan 15 yaşındaki genç kız yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan öğrencinin 2 ayağında da kırık oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

10 Aralık 2021, Cuma 15:55 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda eğitim-öğretim gören 15 yaşındaki 10'uncu sınıf öğrencisi Yıldız Ö., bilinmeyen bir nedenle teneffüs esnasında 3'üncü katta bulunan sınıfındaki sırasından kalkarak pencereye yöneldi.

Daha sonra pencereden kendini aşağı atan kız öğrenci yaralandı. Olayın ardından okuldaki öğrenciler ve öğretmenler tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

AYAKLARINDA KIRIK VAR, HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbarın ardından bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, pencereden atlayarak yaralanan Yıldız Ö.'yü, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde öğrencinin 2 ayağında da kırık oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin tedavisi sürerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

İHA

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