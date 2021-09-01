Ders kitapları sıralarda hazır

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen yeni eğitim ve öğretim yılı ders kitapları okullara ulaştırıldı. Koronavirüs nedeniyle uzun aradan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili son hazırlıklar gözden geçirilirken, öğrencilere dağıtılacak kitaplar da büyük ölçüde okullara teslim edildi. Okulların açılması ile öğrencilerin ders kitaplarını sıralarında hazır bulacağı belirtildi.



