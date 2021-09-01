Eğitim & Kariyer Ders kitapları sıralarda hazır

Ders kitapları sıralarda hazır

Eğitim & Kariyer

Ders kitapları sıralarda hazır

İstanbul Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda öğretmen ve görevliler kitapları sıralara yerleştirdi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen yeni eğitim ve öğretim yılı ders kitapları okullara ulaştırıldı. Koronavirüs nedeniyle uzun aradan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili son hazırlıklar gözden geçirilirken, öğrencilere dağıtılacak kitaplar da büyük ölçüde okullara teslim edildi. Okulların açılması ile öğrencilerin ders kitaplarını sıralarında hazır bulacağı belirtildi.


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