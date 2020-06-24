Ders Market ücretsiz YKS deneme sınavına hemen katılın!

İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavlarını yanıtlayabilirsiniz. Ücretsiz YKS deneme sınavının yanıtlarına da 'cevap anahtarı' linkinden ulaşabilirsiniz. YKS ve LGS puan hesaplama motoruna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Ders Market 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak sınavlarda tüm adaylara başarılar diler.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı indir

Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı indir

Cevap anahtarı



