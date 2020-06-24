Eğitim & Kariyer Ders Market ücretsiz YKS deneme sınavına hemen katılın!

Ders Market ücretsiz YKS deneme sınavına hemen katılın!

Eğitim & Kariyer

Ders Market ücretsiz YKS deneme sınavına hemen katılın!

Ders Market uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları ile YKS sınavı öncesi bilgilerinizi son defa test edebilirsiniz.

24 Haziran 2020, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
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İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavlarını yanıtlayabilirsiniz. Ücretsiz YKS deneme sınavının yanıtlarına da 'cevap anahtarı' linkinden ulaşabilirsiniz. YKS ve LGS puan hesaplama motoruna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Ders Market 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak sınavlarda tüm adaylara başarılar diler.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı indir

Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı indir

Cevap anahtarı


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