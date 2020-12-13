Ders Market Yayınları ücretsiz LGS deneme sınavına hemen katılın!

Eğitim kurumu 8. sınıfların sınava hazırlık sürecini desteklemek için LGS deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla sizlere ulaştırıyor. Ders market PDF sınavını çözerken aynı zamanda soruların yanında yer alan QR kodu telefonunuza okutarak soruların cevap videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca sunulan cevap anahtarında doğru yanıtları öğrenebileceğiniz gibi yine aynı sayfada bulunan kazanımlar bölümünde, soruların müfredattaki hangi üniteleri kapsadığını görebilirsiniz.





Sınava başlamak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Sorular ve cevap anahtarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Deneme sınav yayınlarımızdan haberdar olmak için posta.com.tr eğitim sayfalarını takip edebilirsiniz.













LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları





LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları





LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı











