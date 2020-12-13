Ders Market Yayınları ücretsiz LGS deneme sınavına hemen katılın!
Ders Market Yayınları, 8’inci sınıflar için çok önemli olan LGS sınavında yine öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Ders Market Yayınları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS deneme sınavını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.
13 Aralık 2020, Pazar 10:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Eğitim kurumu 8. sınıfların sınava hazırlık sürecini desteklemek için LGS deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla sizlere ulaştırıyor. Ders market PDF sınavını çözerken aynı zamanda soruların yanında yer alan QR kodu telefonunuza okutarak soruların cevap videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca sunulan cevap anahtarında doğru yanıtları öğrenebileceğiniz gibi yine aynı sayfada bulunan kazanımlar bölümünde, soruların müfredattaki hangi üniteleri kapsadığını görebilirsiniz.
Sınava başlamak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Sorular ve cevap anahtarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Deneme sınav yayınlarımızdan haberdar olmak için posta.com.tr eğitim sayfalarını takip edebilirsiniz.
LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları
LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları
LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı