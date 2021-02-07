Ders Market Yayınları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı

Ders Market Yayınları’nın ücretsiz olarak sunduğu deneme sınavını çözerken aynı zamanda soruların yanında yer alan QR kodu telefonunuza okutarak soruların cevap videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca cevap anahtarından da faydalanabilirsiniz.

Sorular ve cevap anahtarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları

LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları

LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

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