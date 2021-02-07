Advertorial Ders Market Yayınları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı

Ders Market Yayınları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı

Ders Market Yayınları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı

Ders Market Yayınları, 8’inci sınıflar öğrencileri için LGS sınavına yönelik bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla LGS deneme sınavı hazırladı.

07 Şubat 2021, Pazar 08:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ders Market Yayınları’nın ücretsiz olarak sunduğu deneme sınavını çözerken aynı zamanda soruların yanında yer alan QR kodu telefonunuza okutarak soruların cevap videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca cevap anahtarından da faydalanabilirsiniz.

Sorular ve cevap anahtarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları

LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları

LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

İlandır.

BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER COVİD -19 ‘a yakalanan editörümüz Yağmur Kalyoncu yaşadıklarını anlatıyor? Nelere dikkat etmek gerekli?