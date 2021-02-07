Ders Market Yayınları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı
Ders Market Yayınları, 8’inci sınıflar öğrencileri için LGS sınavına yönelik bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla LGS deneme sınavı hazırladı.
07 Şubat 2021, Pazar 08:58 Son Güncelleme:
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Ders Market Yayınları’nın ücretsiz olarak sunduğu deneme sınavını çözerken aynı zamanda soruların yanında yer alan QR kodu telefonunuza okutarak soruların cevap videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca cevap anahtarından da faydalanabilirsiniz.
Sorular ve cevap anahtarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.
LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları
LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları
LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
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