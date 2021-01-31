Ders Market Yayınları’ndan ücretsiz TYT – AYT deneme sınavı
Ders Market’in uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları ile bilgilerinizi test edebilirsiniz.
31 Ocak 2021, Pazar 08:42 Son Güncelleme:
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İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavlarını yanıtlayarak YKS sınavına hazırlanabilirsiniz. TYT - AYT deneme sınavının yanıtlarına da 'cevap anahtarı' linkinden ulaşabilirsiniz. Deneme sınav yayınlarımızdan haberdar olmak için posta.com.tr eğitim sayfalarını takip edebilirsiniz.
TYT – AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
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