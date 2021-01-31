Ders Market Yayınları’ndan ücretsiz TYT – AYT deneme sınavı

İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavlarını yanıtlayarak YKS sınavına hazırlanabilirsiniz. TYT - AYT deneme sınavının yanıtlarına da 'cevap anahtarı' linkinden ulaşabilirsiniz. Deneme sınav yayınlarımızdan haberdar olmak için posta.com.tr eğitim sayfalarını takip edebilirsiniz.

TYT Deneme Sınavı Soruları

AYT Deneme Sınavı Soruları

TYT – AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

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