Ders Market Yayınları’ndan ücretsiz TYT deneme sınavı





Ders market TYT sınavını çözerken aynı zamanda soruların yanında yer alan QR kodu telefonunuza okutarak soruların cevap videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca sunulan cevap anahtarında doğru yanıtları öğrenebileceğiniz gibi yine aynı sayfada bulunan kazanımlar bölümünde, soruların müfredattaki hangi üniteleri kapsadığını görebilirsiniz.





Sorular ve cevap anahtarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Deneme sınav yayınlarımızdan haberdar olmak için posta.com.tr eğitim sayfalarını takip edebilirsiniz.





TYT Deneme Sınavı Soruları





TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı



