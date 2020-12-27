Ders Market Yayınları’ndan ücretsiz TYT deneme sınavı
Ders Market Yayınları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı 12. sınıflara yönelik , ücretsiz TYT deneme sınavını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.
27 Aralık 2020, Pazar 09:11 Son Güncelleme:
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Ders market TYT sınavını çözerken aynı zamanda soruların yanında yer alan QR kodu telefonunuza okutarak soruların cevap videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca sunulan cevap anahtarında doğru yanıtları öğrenebileceğiniz gibi yine aynı sayfada bulunan kazanımlar bölümünde, soruların müfredattaki hangi üniteleri kapsadığını görebilirsiniz.
Sorular ve cevap anahtarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Deneme sınav yayınlarımızdan haberdar olmak için posta.com.tr eğitim sayfalarını takip edebilirsiniz.
TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı