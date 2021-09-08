Türkiye Ders ortasında kahreden ölüm! Henüz 16 yaşında! Okul şokta

Ders ortasında kahreden ölüm! Henüz 16 yaşında! Okul şokta

Türkiye

Ders ortasında kahreden ölüm! Henüz 16 yaşında! Okul şokta

Antalya'da, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'de okuyan 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, sırada oturup ders dinlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

08 Eylül 2021, Çarşamba 16:03 Son Güncelleme:
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Okulu şoka eden olay Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydan geldi.

Sabah evinden çıkarak okula gelen 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur sabah saat 10.30 sularında ikinci derse girdiği anda bir anda fenalaştı. Öğretmeni ve arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KALBİ ÇALIŞTIRILAMADI

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sırada hareketsiz olarak duran lise öğrencisi Efe Asaf Dur'u müdahale etti. Ancak yapılan tüm kalp masajına rağmen duran kalbi çalıştırılamadı. Lise öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Efe Asaf'in cansız bedene i Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede gencin kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANNE VE BABASI YIKILDI

Oğullarını cansız bedenin alan baba Bülent ve anne Ebru Dur, gözyaşlarına boğuldu. Liseli FEfe Asaf Dur'un cenazesi yakınları tarafından alındı.

Kepez ilçesi Mazı Dağı Mezarlığında toprağa verildi. Liseli Asaf'ın hiçbir sağlık sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Doktorlar ise yaşanan durumun yüz milyonda bir yaşanan bir olay oyduğunu kaydetti.

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