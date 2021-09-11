Okulların açılmasıyla birlikte ders süreleri tartışılmaya başlandı. Kapalı alanlarda kalınan süre uzadıkça bulaş riski de artarken, pek çok kişi 40 dakika olan ders süresinin 30 dakikaya düşürülmesiyle bulaşın önüne geçileceğini savunuyor. Tartışmalar devam ederken hem veliler hem de öğrenciler, Ders süreleri kısaldı mı? Ders süreleri 30 dakika mı olacak? Hangi illerde ders süreleri kısaltıldı? araştırması yapıyor…

DERS SÜRELERİ KISALDI MI?

Ders sürelerinin kısalmasıyla ilgili sosyal medyada birtakım söylentiler dolaşsa da şu an için böyle bir şey söz konusu değil.

Bu yönde bir karar alındığı takdirde, Milli Eğitim Bakanlığı gerekli açıklamaları yaparak kamuoyunu bilgilendirecektir.

DERS SÜRELERİ 30 DAKİKA MI OLACAK?

Ders sürelerinin 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülmesi hakkında farklı platformlarda görüşler bildirilirken, konuyla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

Diğer yandan bazı illerde, valilik tarafından yapılan açıklamalarla ders süreleri kısaltıldı.

DERS SÜRELERİ HANGİ İLLERDE KISALTILDI?

Diyarbakır, Hatay, Kırıkkale ve Bursa da ders sürelerinde kısaltıldığı açıklandı. İşte, ders süreleri kısaltılan illerden gelen açıklamalar;

Diyarbakır'da ders süreleriyle ilgili yeni bir karar alındı

Diyarbakır İl Hıfzısıhha Kurulu, okullardaki koronavirüs tedbirleri gündemiyle toplandı.

Toplantıdan ders süreleriyle ilgili yeni bir karar çıktı. Kurul, ikili eğitim öğretim yapılan okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürdü.

Bursa'da ders saati süresi 5 dakika azaldı

Bursa Valiliği tüm resmi eğitim öğretim kurumlarında 1 ders saati için sürenin en az 35 dakika olacak şekilde planlama yapılmasını, öğlen aralarına ait sürelerin mümkün olduğunca uzun tutulmasını istedi.

Hatay ve Kırıkkale'de ders süresi 30 dakikaya düşürüldü

Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi. Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.

İlk karar Hatay valiliğinden geldi ve ders saatlerinin 30 dakika olarak planlanması yönünde okullara yazı gönderildi.

Bursa Milli eğitim müdürlüğü de derslerin en az 35 dakika olarak planlanması gerektiği konusunda okullara yazı gönderdi

ikili eğitim öğretim yapılan okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürdü