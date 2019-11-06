Sevim Büyüktaş DEMİR / sevim.demir@posta.com.tr

Öğrencinin kariyer rehberi

Ebeveynler, çocuklarının sınavlarda başarılı olması için birçok kaynak ve imkanı ellerinden geldiğince kullanıyor. Dershane ve özel ders gibi kaynaklar ön planda görünse de artık, özel öğretmen yerine koçlarla çalışma tercih ediliyor. Eğitim koçu, diğer bir adıyla öğrenci koçu, öğrencilerin hem eğitim ve sosyal hayatlarıyla ilgileniyor hem de sınav motivasyonlarını sağlıyor.

Yıllık maliyeti 15-30 bin TL

Genellikle 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri eğitim koçluğu hizmeti alıyor. Uygulanacak programa göre eğitim koçunun bir aileye yıllık maliyeti ise 15 bin ile 30 bin TL arasında değişiyor. Eğitim koçu ile ilgili merak edilenleri, akademisyenlere ailelere, öğrencilere ve tabii ki eğitim koçlarına sorduk.

Kimler eğitim koçu olabilir?

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Bülent Kılıç, sınav heyecanıyla başa çıkmakta zorlanan gençler için eğitim koçluğunun çok önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını söyledi.

Amatör olarak çevresindekilere koçluk yapan olduğu gibi bu işi çok ciddi eğitimler alıp, bilimsel olarak geçerli bir şekilde yapanların da bulunduğunu anlatan Kılıç, teorik olarak eğitim psikolojisi alanında uzman olmuş kişilerin eğitim koçu olabileceğine dikkat çekti.

Konunun uzmanının eğitim geçmişine ve tecrübesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Koçluk, bu hizmeti almak isteyenle hizmeti verenin eşleşmesine dayanır. Aile veya öğrenciler, eğitim koçuyla eşleşmenin kendileri için doğru ve anlamlı bir eşleşme olup olmadığını gözden geçirmeli” dedi.

Sınav koçluğu

20 yıllık tarih öğretmeni olan Burcu Çınar, tarih öğretmenliğinin yanı sıra 10 yıldır eğitim koçluğu yapıyor.

Ağırlıklı olarak LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere koçluk yaptığını söyleyen Çınar, sınav sürecini daha sağlıklı ve profesyonel olarak atlatmak isteyen velilerin hem çocuğun psikolojisi hem de düzenli bir çalışma sistemi için eğitim koçundan destek aldıklarını söyledi.

Hazırlık döneminde ihtiyaç artıyor

Elit Akademi kurucularından Elvan Bükülmez, 22 yıldır eğitim koçluğu yapıyor. Fizik mezunu olan Bükülmez pedagojik formasyon eğitimi almış ve yüksek lisansını da uygulamalı psikoloji üzerine yapmış deneyimli bir eğitim koçu.

Yüksek lisans tezini sınav kaygısı üzerine yapan Bükülmez, liselere giriş ve üniversite hazırlık dönemlerinde eğitim koçuna daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Elvan Bükülmez, “Başarılı bir sporcu koçu, oyuncularının hedeflerine ulaşması için nasıl motivasyon odaklı çalışmalar yapıyorsa eğitim koçu da öğrencileri için aynısını yapıyor” dedi.

EĞİTİM KOÇU İLE ÇALIŞAN VELİ VE ÖĞRENCİLER ANLATTI

‘Kariyerime katkısı çok büyük’

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tam burslu okuyan Salih Nafiz Karahan lisede okurken 2 yıl eğitim koçu ile çalışmış. Ailesinin yönlendirmesi ile eğitim koçu edindiğini söyleyen Karahan, koçunun; kendisine 2 yıllık somut bir plan oluşturmasından çok etkilenmiş.

Eğitim koçunun pozitif iletişiminin de kendisine güven verdiğini vurgulayan Karahan, geriye dönüp baktığında geldiği noktada eğitim koçunun büyük bir payı olduğunu söyledi.

‘Zor bir senede yardımcım oldu’

Alman Lisesi hazırlık sınıfında okuyan Oğuz Kulelioğlu, 8’inci sınıfta LGS’ye hazırlanırken bir sene boyunca eğitim koçu ile çalışmış.

Eğitim koçu ile birlikte çalışmanın kendisini hem psikolojik hem de zihinsel olarak rahatlattığını belirten Kulelioğlu, “Eğitim koçu zor bir senede tüm derslerde bana yardımcı oldu. Koçumla gerek ders gerek sosyal konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak beni rahatlattı” dedi.

‘Oğluma ve ailemize iyi geldi’

Oğuz Kulelioğlu’nun annesi Serpil Kulelioğlu ise, eğitim koçu ile çalışma nedenlerini şöyle açıkladı: “8’inci sınıf ergenlik dönemine rastladığı için psikolojik ve akademik anlamda profesyonel birinin oğluma ve ailemize iyi geleceğini düşündük. Eğitim koçumuzun olması bizi rahatlattı. Böylece oğlumla daha kaliteli ve sorunsuz zaman geçirebildik.”



