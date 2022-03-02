'Dersimiz Deprem'

Proje bu yıl 1-7 Mart Deprem Haftası’nda yeniden başlatılıyor. Proje kapsamında, 70 bin ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisine doğrudan ulaşılarak, etkinliklerin yapılması için materyal desteği verilecek. Deprem bilinci olan nesiller yetiştirmeyi amaçlayan proje ile iki yılda 4 bin 800 öğretmen ve 130 bin öğrenciye doğrudan ulaşıldı.