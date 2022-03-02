'Dersimiz Deprem'
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ilk kez 2019-2020 eğitim öğretim döneminde başlattığı ‘Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem’ projesine, pandemi nedeniyle ara verilmişti.
02 Mart 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Proje bu yıl 1-7 Mart Deprem Haftası’nda yeniden başlatılıyor. Proje kapsamında, 70 bin ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisine doğrudan ulaşılarak, etkinliklerin yapılması için materyal desteği verilecek. Deprem bilinci olan nesiller yetiştirmeyi amaçlayan proje ile iki yılda 4 bin 800 öğretmen ve 130 bin öğrenciye doğrudan ulaşıldı.