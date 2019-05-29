Olay, 19 Nisan’da Antalya Serik’e bağlı Gedik Mahallesi’ndeki ortaokulda meydana geldi. İngilizce öğretmeni S.K., iddiaya göre 24 kişinin bulunduğu sınıfta ders yapmak istemeyen öğrencilere, "Dersi bırakalım, biraz kıyametten konuşalım" dedi. S.K., öğrencilerine Hz. İsa’nın ruhunun içine girdiğini, herkesin ne zaman öleceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini söyledi. S.K.’nın anlatımlarından korkan bazı öğrenciler, ağlayarak dışarı çıktı.

GÖĞSÜNE DOKUNUNCA TİTREMEYE BAŞLADI

Tiyatroyla da uğraştığı öne sürülen öğretmenin anlatımlarından, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen öğrenci de korktu. Öğretmenin göğsüne dokunduğu öğrenci, titremeye başladı. Öğrenciyi sakinleştiren arkadaşları, durumu okul müdürüne anlattı.

'CESARETLİ OLMANIZ İÇİN YAPIYORUM'

Daha sonra bazı öğrenciler, S.K.’ya "Neden böyle yapıyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine S.K. da "Cesaretli olmanız için yapıyorum" dedi.

Öğrencilerin durumu anlattığı velilerin de şikayette bulunması üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında önce açığa alınan S.K., ardından öğretmenlikten ihraç edildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)