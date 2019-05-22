Dersten çağırdığı öğretmeni koridorda dövdü

Edinilen bilgiye göre H.A. isimli kişi, çocuğunu darbettiği iddiasıyla İsmet İnönü Ortaokulu'na gelirken veli H.A., öğretmen M.S.'yi ders sırasında dışarı çağırarak koridorda darbetti.

H.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası okulda eğitime yarım gün ara verilirken olay anı ise okulun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka amacı olmayan, bu amaç uğrunda hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin meslek erbaplarını yetiştiren eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir.

Eğitim çalışanları; veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın öğretmenlerimiz mağduriyet yaşamaktadırlar. Valimizin takdirleriyle, öğrenci ve öğretmenlerde meydana gelen tedirginliklerden dolayı 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle sonu İsmet İnönü Ortaokulu'nda eğitim-öğretime yarım gün ara verilmiştir.

22.05.2019 tarihinde İsmet İnönü Ortaokulu'nda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle öğretmenimizin şahsında, tüm eğitim camiamıza yapılan bu çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.

İHA