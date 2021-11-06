Dert ile ilgili sözler! 2021 kısa uzun ve anlamlı dert etme sözleri
Dert ile ilgili sözler, insanlık tarihi kadar eski olan ve insanın yüreğini kemiren tatsız duygular karşısında kişinin yüreğindeki acıyı ifade edebilmenin en kolay yollarından biri olarak görülüyor. İşte, içinizin hafiflemesini sağlayacak 2021 kısa uzun ve anlamlı dert etme sözleri…
06 Kasım 2021, Cumartesi 15:59 Son Güncelleme:
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2021 kısa uzun ve anlamlı dert etme sözleri, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. Çünkü insanın olduğu yerde dertler de bitmiyor. İşte, yüreğinizin yangınını hafifletmeye yarayacak dert ile ilgili sözler…
DERT İLE İLGİLİ SÖZLER
- Dertsiz baş, yarasız ağaç olmaz. Atasözü
- Nasibi dert olan, nerede olsa, nereye gitse, dert kovalıyor. Mahmut Yesari
- Dert; Allah’ı gizlice çağırmana sebep olduğundan, bütün dünya malından daha üstündür. Mevlâna
- Her derdin devası zaman kazanılarak bulunur. Moliere
- Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. Yunus Emre
- Nerede dert varsa, deva oraya gider. Nerede yoksulluk varsa, nimet oraya varır. Müşkül neredeyse, cevap ondadır. Gemi neredeyse, su orada. Elif Şafak
- Bir gün dünyada tüm dertlere çare bulunabilir; ama servet, şehvet ve şöhret mikrobu bulaşmış olanlara deva bulunamaz. Eflatun
- Hepimizde başkalarının dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vardır. La Rochefaucauld
- İnsanda düş gücü yoksa, ölmek fazla dert değildir, ama varsa da, o zaman ölüm fazlasıyla derttir. Louis Ferdinand Celine
- Derdim her şeyimi çalsa da onu yine överim; bana hakikati öğretir. Goethe
- Başkalarını dertleri karşısında soğukkanlı görünce överiz; ama bizim dertlerimiz karşı soğukkanlı dururlarsa kızarız. Montaigne
- Dertli bir adamın, tereddüt ve dumanlarla dolu bir gönül evi vardır, derdini dinlersen o evde bir pencere açmış olursun. Mevlâna
- Derdini içine atan ve yarasının kanını içine akıtan kimse, vücudunda onulmaz çıbanların toplayıp baş vermesi tehlikesini, göze almış demektir. Francis Bacon
- Yara en çok avucunun içindeyse sana aittir! Sıkarsın avucunu, canın yanar. Ama senden başka kimse bilmez neden acıdığını. Jean Christophe Grange
- Daima meşgul olmak suretiyle kafanızdan üzüntüyü çıkarın, çok meşgul olmak, insanı iç sıkıntısından kurtarmak için, bütün devirlerde tertip edilen en iyi tedavi usullerinden biridir. Dale Carnegie
- İnsanlar genellikle dertlerinden kurtulmak için geleceğe kaçarlar; zamanın yoluna düşsel bir çizgi çeker, bu çizginin ötesinde o anki dert ve sıkıntılarının sona ereceğini sanırlar. Milan Kundera
- İnsan sevincini büyülterek anlatmalı, üzüntülerini kısaltarak. Kendini yok yere açındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Montaigne
- Uğraşacak meşgalesi olanlar için yaş ilerledikçe yıllar daha hızlı geçiyormuş gibi gelir ama yüreğinde dert taşıyanlara göre gün gelir asra bedel olur. İskender Pala
- Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler. Francis Bacon
- Bu dünyada her şeyi olan da dertli, hiçbir şeyi olmayan da. William Shakespeare
- Dert, daima insana yol gösterir. Mevlâna
- Herkesin kendine göre birtakım dertleri vardır, ama bu kiminde gramladır, kiminde kiloyla. Cervantes
- Evde huzursuz bir kadın, derde dert katar. Sümer Atasözü
- Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır. Bernard Shaw
- Dert var, gelir geçer, dert var, deler geçer. Atasözü
- Derdin iyice dayanılmazlaşınca, çözüm de kendiliğinden gelir. Necib Mahfuz
- Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni dertler edinmektir. William Shakespeare
2021 KISA UZUN VE ANLAMLI DERT ETME SÖZLERİ
- Hangi dertli; içini dökmeye doymuş, usanmıştır ki… Goethe
- Bütün bir geceyi uykusuz geçirmene sebep olan şeyleri bir nefeste anlatamazsın. Önce içine atarsın, sonra susarsın. Murathan Mungan
- Derdim yüreğimde eller ne bilsin. Aşık Veysel
- Bir dokunmada dert sevince döner, sevinç dertlenir. William Shakespeare
- Duyan bir kalp için, ölümden de beter dertler vardır. Alfred de Musset
- Dertli olan, bakışından bellidir. Gevheri
- Dert ve felaket insanları en çok umuda sarıldıkları zamanda hırpalamaktan zevk alır. Halid Ziya Uşaklıgil
- Dert, insanı uyutmaz. Victor Hugo
- Kolayca teselli edilecek dert insanı böyle ağlatmaz. Reşat Nuri Güntekin
- Bir kadından gelen derdi gene bir kadın iyileştirebilir. Alphonse Daudet
- Herkes tarafından paylaşılan dert, bir kişiye daha az düşer. Budha
- İnsanın iki türlü derdi vardır; çok karışık gerçekleri öğrenemez, çok basitlerini de unutur. Rebeca West
- İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri? Yoksa insan, büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri? Özdemir Asaf
- Ağacı kurt, insanı dert kemirir. Atasözü
- Hafif dertler konuşur; büyük dertlerin sesi çıkmaz. Seneca
- Derdi veren Tanrı, dermanını da verirmiş. Yazı ve tura gibi. Biri olmadan, diğerini alamıyorsunuz. John Verdon
- Eğer kurtulmak istediğiniz bir dertse, bu dert size yüklenmiş olmaktan ziyade sizin tarafınızdan tercih edilmiştir. Halil Cibran
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