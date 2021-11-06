Dert ile ilgili sözler! 2021 kısa uzun ve anlamlı dert etme sözleri

2021 kısa uzun ve anlamlı dert etme sözleri, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. Çünkü insanın olduğu yerde dertler de bitmiyor. İşte, yüreğinizin yangınını hafifletmeye yarayacak dert ile ilgili sözler…

DERT İLE İLGİLİ SÖZLER

Dertsiz baş, yarasız ağaç olmaz. Atasözü

Nasibi dert olan, nerede olsa, nereye gitse, dert kovalıyor. Mahmut Yesari

Dert; Allah’ı gizlice çağırmana sebep olduğundan, bütün dünya malından daha üstündür. Mevlâna

Her derdin devası zaman kazanılarak bulunur. Moliere

Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. Yunus Emre

Nerede dert varsa, deva oraya gider. Nerede yoksulluk varsa, nimet oraya varır. Müşkül neredeyse, cevap ondadır. Gemi neredeyse, su orada. Elif Şafak

Bir gün dünyada tüm dertlere çare bulunabilir; ama servet, şehvet ve şöhret mikrobu bulaşmış olanlara deva bulunamaz. Eflatun

Hepimizde başkalarının dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vardır. La Rochefaucauld

İnsanda düş gücü yoksa, ölmek fazla dert değildir, ama varsa da, o zaman ölüm fazlasıyla derttir. Louis Ferdinand Celine

Derdim her şeyimi çalsa da onu yine överim; bana hakikati öğretir. Goethe

Başkalarını dertleri karşısında soğukkanlı görünce överiz; ama bizim dertlerimiz karşı soğukkanlı dururlarsa kızarız. Montaigne

Dertli bir adamın, tereddüt ve dumanlarla dolu bir gönül evi vardır, derdini dinlersen o evde bir pencere açmış olursun. Mevlâna

Derdini içine atan ve yarasının kanını içine akıtan kimse, vücudunda onulmaz çıbanların toplayıp baş vermesi tehlikesini, göze almış demektir. Francis Bacon

Yara en çok avucunun içindeyse sana aittir! Sıkarsın avucunu, canın yanar. Ama senden başka kimse bilmez neden acıdığını. Jean Christophe Grange

Daima meşgul olmak suretiyle kafanızdan üzüntüyü çıkarın, çok meşgul olmak, insanı iç sıkıntısından kurtarmak için, bütün devirlerde tertip edilen en iyi tedavi usullerinden biridir. Dale Carnegie

İnsanlar genellikle dertlerinden kurtulmak için geleceğe kaçarlar; zamanın yoluna düşsel bir çizgi çeker, bu çizginin ötesinde o anki dert ve sıkıntılarının sona ereceğini sanırlar. Milan Kundera

İnsan sevincini büyülterek anlatmalı, üzüntülerini kısaltarak. Kendini yok yere açındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Montaigne

Uğraşacak meşgalesi olanlar için yaş ilerledikçe yıllar daha hızlı geçiyormuş gibi gelir ama yüreğinde dert taşıyanlara göre gün gelir asra bedel olur. İskender Pala

Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler. Francis Bacon

Bu dünyada her şeyi olan da dertli, hiçbir şeyi olmayan da. William Shakespeare

Dert, daima insana yol gösterir. Mevlâna

Herkesin kendine göre birtakım dertleri vardır, ama bu kiminde gramladır, kiminde kiloyla. Cervantes

Evde huzursuz bir kadın, derde dert katar. Sümer Atasözü

Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır. Bernard Shaw

Dert var, gelir geçer, dert var, deler geçer. Atasözü

Derdin iyice dayanılmazlaşınca, çözüm de kendiliğinden gelir. Necib Mahfuz

Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni dertler edinmektir. William Shakespeare

2021 KISA UZUN VE ANLAMLI DERT ETME SÖZLERİ

Hangi dertli; içini dökmeye doymuş, usanmıştır ki… Goethe

Bütün bir geceyi uykusuz geçirmene sebep olan şeyleri bir nefeste anlatamazsın. Önce içine atarsın, sonra susarsın. Murathan Mungan

Derdim yüreğimde eller ne bilsin. Aşık Veysel

Bir dokunmada dert sevince döner, sevinç dertlenir. William Shakespeare

Duyan bir kalp için, ölümden de beter dertler vardır. Alfred de Musset

Dertli olan, bakışından bellidir. Gevheri

Dert ve felaket insanları en çok umuda sarıldıkları zamanda hırpalamaktan zevk alır. Halid Ziya Uşaklıgil

Dert, insanı uyutmaz. Victor Hugo

Kolayca teselli edilecek dert insanı böyle ağlatmaz. Reşat Nuri Güntekin

Bir kadından gelen derdi gene bir kadın iyileştirebilir. Alphonse Daudet

Herkes tarafından paylaşılan dert, bir kişiye daha az düşer. Budha

İnsanın iki türlü derdi vardır; çok karışık gerçekleri öğrenemez, çok basitlerini de unutur. Rebeca West

İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri? Yoksa insan, büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri? Özdemir Asaf