Derviş İpek: Şarkılarım hafızalara kazınacak

Müziğin kendisi için hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Derviş İpek hayranlarına mesaj göndermeyi unutmadı. Her geçen gün birçok alanda teklifler aldığını gizlemeyen ve kitlesinin günden güne katlandığını ifade eden İpek, “Hit olacak şarkılarımın hepsi hazır, beni en iyi şekilde sunacak görüşmelerimiz sürüyor. 5 şarkılık maxi single planlamamızı yapıyoruz. Ağustos ayında eserlerimi hayranlarımla ve müzikseverlerle buluşturmayı planlıyorum” diye konuştu.

Şu anda elinde birçok söz ve müziği kendisine ait olan eserler olduğunu ancak temkinli hareket etmek istediğini ifade eden Derviş İpek, “Şarkı seçimlerimi ekibimle birlikte büyük bir titizlikle gerçekleştiriyorum. Müzik dünyasını sallayacak albümüm çok yakında geliyor” açıklamasında bulundu.

En büyük hayalinin müzik anlamında istediği noktaya ulaşmak olduğuna değinen Derviş İpek, “Üretmiş olduğum şarkılarımın hafızalara kazınmasını ve akıllarda kalmasını sağlamak istiyorum. İsmimi marka haline getirmek istiyorum” dedi. Birçok farklı tarzda şarkı söyleyebildiğinin altını çizen Derviş İpek, asıl alanının ise Türkçe pop müzik olduğunu belirtti. İpek ayrıca bir sonraki projesinde slow parçaların da yer alacağını açıkladı.



