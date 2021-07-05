Kültür & Sanat Derviş Zaim'in filmi Fransa'da!

Derviş Zaim'in filmi Fransa'da!

Kültür & Sanat

Derviş Zaim'in filmi Fransa'da!

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Derviş Zaim'in filmi Flaşbellek 12 Temmuz'da Fransa'nın güneyinde gösterime girecek.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 14:09 Son Güncelleme:
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Derviş Zaim'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği "Flaşbellek" filmi, 12 Temmuz'da Fransa'nın güneyinde gösterime girecek.

Önceki yıl Fransa'nın önemli festivallerinden "Cinemed Festival-Cinema Mediterraneen Montpellier"de genç jüri ödülünü kazanan film, Languedoc, Aude Pyrenees, Aquitaine Nord bölgelerinde Fransız sinemaseverlerle buluşacak.

Derviş Zaim'in 'Flaşbellek'i geçtiğiliz yıl Fransa'nın film festivallerinden Cinemed'ten 'Genç Jüri Ödülü'nü kazanmıştı.

Suriye savaşını ele aldığı yapımda, Arap sinemasının önemli oyuncularından Salah Bakri, Ali Suleiman, Sara El Debuch ve Husam Chadat rol aldı. Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un üstlendiği film, haziran sonunda ABD'de "27. Sedona Uluslararası Film Festivali" ile İtalya'da "19. Ischia Film Festivali"ne katıldı.

​​​​​​​Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü sinemacılardan biri olan Derviş Zaim'in Flaşbellek filmi, festival sürecini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.



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