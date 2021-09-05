Kültür & Sanat Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' ödülü aldı

Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' ödülü aldı

Kültür & Sanat

Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' ödülü aldı

Film, New York Indepedent Cinema Awards festivalinden En İyi Uluslararası Film ödülünü kazandı.

05 Eylül 2021, Pazar 11:42 Son Güncelleme:
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Yönetmen Derviş Zaim'in "Flaşbellek" filmi, ABD'de düzenlenen festivalden ödülle döndü. Film, New York eyaletinde düzenlenen "New York Indepedent Cinema Awards" adlı festivalden "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazandı. Flaşbellek, daha önce de Arizona eyaletindeki 27. Sedona Film Festivalinden En İyi Uluslararası Film Ödülünü kazanmıştı. Flaşbellek, Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor. Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyor.

2022'DE GÖSTERİME GİRECEK

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in yaptığı film, 2019'da Gaziantep ve Konya'da çekildi.

Festival yolculuğuna ​​​​​​​eylül sonunda Taşkent Film Festivali ile devam edeceği belirtilen yapım, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

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