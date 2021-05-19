Magazin Derya Açıkgöz gerçeği itiraf etti! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

Derya Açıkgöz gerçeği itiraf etti! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

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Derya Açıkgöz gerçeği itiraf etti! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

Yılın en çok konuşulan çiftlerinden Hadise ve Kaan Yıldırım'ın Ramazan Bayramı'nı ayrı geçirmesi dikkat çekerken "Ayrıldıklarının kanıtı" yorumları yapılmıştı. Derya Açıkgöz, ablası Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın ayrıldıklarını açıkladı. İşte detaylar...

19 Mayıs 2021, Çarşamba 17:35 Son Güncelleme:
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Derya Açıkgöz, ablası Hadise ile birlikte gittiği Belçika tatilinden yalnız döndü. Havalimanında objektiflere yansıyan Açıkgöz'e ablası Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılıp ayrılmadığı soruldu. Ayaklıgazete'nin haberine göre; gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Derya Açıkgöz, ablası ile Kaan Yıldırım arasında yaşananlara dair soruları yanıtsız bıraktı. Bu durum, ‘Derya Açıkgöz ayrılık iddialarını doğruladı’ yorumunun yapılmasına neden oldu. 

"AYRILIĞIN KANITI"

Kaan Yıldırım'ın ise önceki gün 99 yaşındaki dedesine yaptığı bayram ziyaretinden paylaşım yapması, ikilinin ayrılığının adeta kanıtı gibiydi. 34 yaşındaki oyuncu, dedesiyle çekilen bu karesine, "Canım dedem. 99 yaşında olunca sakal tıraşı olurken elinizin ayarı kaçabilir" notunu düştü.


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