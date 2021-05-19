Derya Açıkgöz, ablası Hadise ile birlikte gittiği Belçika tatilinden yalnız döndü. Havalimanında objektiflere yansıyan Açıkgöz'e ablası Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılıp ayrılmadığı soruldu. Ayaklıgazete'nin haberine göre; gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Derya Açıkgöz, ablası ile Kaan Yıldırım arasında yaşananlara dair soruları yanıtsız bıraktı. Bu durum, ‘Derya Açıkgöz ayrılık iddialarını doğruladı’ yorumunun yapılmasına neden oldu.

"AYRILIĞIN KANITI"

Kaan Yıldırım'ın ise önceki gün 99 yaşındaki dedesine yaptığı bayram ziyaretinden paylaşım yapması, ikilinin ayrılığının adeta kanıtı gibiydi. 34 yaşındaki oyuncu, dedesiyle çekilen bu karesine, "Canım dedem. 99 yaşında olunca sakal tıraşı olurken elinizin ayarı kaçabilir" notunu düştü.



