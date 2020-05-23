Magazin “Derya Baykal’la Gülümse” bayram boyunca ekranda olacak

“Derya Baykal’la Gülümse” bayram boyunca ekranda olacak

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“Derya Baykal’la Gülümse” bayram boyunca ekranda olacak

Derya Baykal bayramda Tuğçe Tayfur ve Yılmaz Morgül’ü ağırlıyor. Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de izleyici ile buluşacak.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 09:08 Son Güncelleme:
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Yıllardır renkli ve sempatik sunumu ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Derya Baykal, sevilen programı “Derya Baykal’la Gülümse” ile Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü izleyicileri ile buluşacak. Sağlıktan modaya, el işinden ev işine, yemek yapmaktan ev ekonomisine kadar birçok konuda bilgi veren Derya Baykal bayramda ünlü isimleri ağırlayacak.

 Bayrama neşe katacak

25 Mayıs Pazartesi günü Tuğçe Tayfur’un, 26 Mayıs Salı günü ise Yılmaz Morgül’ün konuk olduğu Derya Baykal’la Gülümse bayramınıza neşe katacak. Lezzetli yemek tarifleri ve gülümseten fikirlerle “Derya Baykal’la Gülümse”, hafta içi her gün 14.00’de teve2’de..


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