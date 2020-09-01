Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında?
Üç yıl aşk yaşadığı Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın, milli voleybolcu Derya Çayırgan’la aşk yaşadığı iddia edildi. Sosyal medyada takipleşen ikili, birbirlerinin fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Aşk iddialarının ardından Derya Çayırgan ile ilgili meraklar arttı. Derya Çayırgan kimdir, nereli? Derya Çayırgan kaç yaşında? İşte Derya Çayırgan ile ilgili merak edilenler...
01 Eylül 2020, Salı 20:19 Son Güncelleme:
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Oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, üç yıllık ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı. Erçel'i unutan Dalkılıç, gönlünü milli voleybolcu Derya Çayırgan'a kaptırdı. Çıkan haberlerin ardından Derya Çayırgan hakkında aramalar başladı. Derya Çayırgan kimdir, nereli? Derya Çayırgan kaç yaşında?
Derya Çayırgan kimdir?
Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.
- 2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.
- 2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.
- 2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.
BAŞARILARI
CEV Kupası
Finalist (1): 2012, 2013
Türkiye Kupası
Finaliste (1): 2012
Süper Kupa
Finalist (1): 2012
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