Derya Şensoy: Bu yakışıklı öptü beni

Derya Şensoy, kontrollü sosyal hayata geçer geçmez corona virüs nedeniyle aylardır göremediği sevgilisi Sarp Levendoğlu’nun yanına, Datça’ya koşmuştu. Oyuncu 10 Ağustos’ta da Balıkesir Gömeç’e geçmiş, çocukluk yıllarına dönmüştü. Tatili uzatan Derya Şensoy dün Karaağaç’taki Tülohan Çiftliği’ndeydi.

Doğayla bütünleşti

Harada atları sevdi, bağları gezip üzüm topladı, civcivleri öpüp kokladı, doğayla bütünleşti. Instagram’da atlarla paylaştığı fotoğrafın altına da “Yakışıklı ile iyi anlaştık. Öptü de beni. Sevindim ve şaşırdım. Saç tonumuz bile aynı. Bence yakıştık birbirimize” yazdı. Sarp Levendoğlu mu? Datça’da tatiline devam ediyor.







