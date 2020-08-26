Magazin Derya Şensoy: Bu yakışıklı öptü beni

Derya Şensoy: Bu yakışıklı öptü beni

Magazin

Derya Şensoy: Bu yakışıklı öptü beni

Derya Şensoy atlarla olan fotoğrafını “Yakışıklı ile iyi anlaştık. Öptü de beni. Sevindim ve şaşırdım. Saç tonumuz bile aynı. Bence yakıştık birbirimize” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Derya Şensoy, kontrollü sosyal hayata geçer geçmez corona virüs nedeniyle aylardır göremediği sevgilisi Sarp Levendoğlu’nun yanına, Datça’ya koşmuştu. Oyuncu 10 Ağustos’ta da Balıkesir Gömeç’e geçmiş, çocukluk yıllarına dönmüştü. Tatili uzatan Derya Şensoy dün Karaağaç’taki Tülohan Çiftliği’ndeydi.

Doğayla bütünleşti

Harada atları sevdi, bağları gezip üzüm topladı, civcivleri öpüp kokladı, doğayla bütünleşti. Instagram’da atlarla paylaştığı fotoğrafın altına da “Yakışıklı ile iyi anlaştık. Öptü de beni. Sevindim ve şaşırdım. Saç tonumuz bile aynı. Bence yakıştık birbirimize” yazdı. Sarp Levendoğlu mu? Datça’da tatiline devam ediyor.


https://www.instagram.com/p/CER65pIh5Zg/


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
26 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Grip mi, nezle mi yoksa corona virüs mü?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesin