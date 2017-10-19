Derya Şensoy şans dağıttı



BİRBİRİNDEN DEĞERLİ HEDİYELER DAĞITILDI

2012 yılında Beylikdüzü’nde hizmete giren Marmara Park’ın kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında sunucu Hakan Ka ile birlikte birbirinden değerli hediyeleri anında kazandıran “Şans Duvarı” yarışmasında şans dağıtan Derya Şensoy, ziyaretçiler ile neşeli dakikalar geçirdi.5’nci kuruluş yıldönümü bir dizi etkinlikle kutlanan Marmara Park’ın ilk gün etkinliğinde 3 metre uzunluğundaki Şans Duvarı yarışmasını Hakan Ka ile birlikte sunan Derya Şensoy büyük ilgi gördü. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Şensoy, Şans Duvarı yarışmasına katılmaya hak kazananlarla beraber de yarıştı.Her yarışmacının 3’er kere disk bırakarak topladığı puanlarla bir hediye kazandığı yarışmada çamaşır makinasından televizyona, buzdolabından iPhone’a kadar birbirinden değerli hediyeler dağıtılırken, sanatçı Derya Şensoy da, diskin rengarenk duvardan bırakılması sırasında da yarışmacıyla birlikte büyük heyecan yaşadı. Marmara Park’ın ilk gün etkinliğinde ayrıca elektronik kemanın başarılı sanatçısı Ceren Aksan’da canlı performans sergiledi.Marmara Park’ın 5.yıl pastasını Alışveriş Merkezi Müdürü Emre Saraç, Derya Şensoy, Hakan Ka ve Ceren Aksan birlikte keserek ziyaretçilerle kutladılar.Hakan Ka’nın sunacağı Şans Duvarı etkinliği 21 Ekim’de İrem Sak ve 22 Ekim’de Evrim Akın ile devam ederken, 5. Yıl kutlamaları 28 Ekim’de Ses ve Sus’un konseri ile sona erecek.