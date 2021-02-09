Magazin Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz

Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz

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Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz

Oyuncu Derya Şensoy yeni yaşını annesi Derya Baykal ve ablası Müjgan Ferhan Şensoy ile kutladı. Aile arasındaki partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

09 Şubat 2021, Salı 08:45 Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Derya Baykal ve büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, oyuncu Derya Şensoy’un 31’inci yaşını evde pasta keserek kutladı.

Baykal, sosyal medya hesabında “anne ve kızları” etiketiyle paylaştığı fotoğrafın altına “Çok mutlu şahane yaşların olsun canım kızım" diye yazdı.

'İyi ki doğdun sarı kafam'

Müjgan Ferhan Şensoy da kardeşinin çocukluk fotoğraflarını “İyi ki doğdun sarı kafam, seni çok ama çok seviyorum” mesajıyla takipçilerinin beğenisine sundu.

'Bol kahkahalı yaşlar'

Derya Şensoy ise pastasının mumlarını üflerken tuttuğu dileklerden bahsetti ve “Bir yaş daha aldım. Sevdiklerimle olabilmemin, kendimin ve hayatın kıymetini bilmemin gülümsemesi yüzümde. Uzunca dilekler tuttum pastamı üflerken. Önce kendim için tabii, sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar, yıllar geçirmek için" dedi.

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