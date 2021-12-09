Magazin Derya Şensoy'dan evlilik açıklaması

Derya Şensoy'dan evlilik açıklaması

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Derya Şensoy'dan evlilik açıklaması

Sevgilisi Celal Can Algül ile Cihangir’de görüntülenen Derya Şensoy haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Hakan KIRARSLAN / POSTA

09 Aralık 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Mayıstan beri aşk yaşayan Derya Şensoy ile Celal Can Algül önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Motosiklet üzerindeki çift, muhabirlerin “Kask takmamışsınız” uyarısı üzerine “Zaten yan sokaktaydık. Evimizin önüne park etmek için kaskları çıkardık. Yoksa takıyoruz” dedi.

Şensoy geçtiğimiz günlerde çıkan evlilik haberleriyle ilgili de “Babamın vefatı henüz yeni sayılır. O yüzden şimdilik erken, böyle bir düşüncemiz yok” diye konuştu. Ferhan Şensoy 31 Ağustos’ta ölmüştü.

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