Şensoy partide sevgilisine sahnede şarkı söylerken, Algül de önünde diz çökerek Şensoy’a eşlik etti. Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, önceki akşam iş adamı sevgilisi Celal Can Algül’e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Maslak’ta bir mekanda gerçekleşen eğlenceye Derya Baykal da katıldı.

SEVGİLİYE ŞARKI

Derya Şensoy gecede sevgilisine romantik bir sürpriz yaptı; sahneye çıkıp sevgilisine şarkı söyledi. Bu sürpriz karşısında Algül, mutluluğunu Şensoy’un önünde diz çökerek gösterdi. 28 yaşına giren işadamı, sevgilisini bu şekilde dinledi. Çift, şarkı boyunca birbirinden gözlerini ayırmadı.