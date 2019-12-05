Derya Tuna: Gelinimin yanındayım

Oğlu İdo’nun kız arkadaşı Yasemin Şefkatli’nin Yasebags adlı marka çantasını takan Derya Tuna, muhabirler fotoğraflarını çekerken “Bir saniye arkadaşlar, Yasemin’imin çantası da gözüksün” diyerek çantasının yerini değiştirdi.

'Evlilikle alakalı bir durum yok'

Derya Tuna, “Gelinize destek mi oluyorsunuz? Evlilik yakın mı” sorusuna “Oğlum ve gelinimin yanındayım. Ama evlilikle alakalı bir durum yok” diye yanıt verdi.





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