Derya Tuna: Gelinimin yanındayım

Derya Tuna önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli için; 'Gelinimin yanındayım' dedi.

05 Aralık 2019, Perşembe 09:51 Son Güncelleme:
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Derya Tuna: Gelinimin yanındayım

Oğlu İdo’nun kız arkadaşı Yasemin Şefkatli’nin Yasebags adlı marka çantasını takan Derya Tuna, muhabirler fotoğraflarını çekerken “Bir saniye arkadaşlar, Yasemin’imin çantası da gözüksün” diyerek çantasının yerini değiştirdi.

'Evlilikle alakalı bir durum yok'

Derya Tuna, “Gelinize destek mi oluyorsunuz? Evlilik yakın mı” sorusuna “Oğlum ve gelinimin yanındayım. Ama evlilikle alakalı bir durum yok” diye yanıt verdi.


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