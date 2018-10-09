'4 Kadın Zamanı' programında, Derya Tuna uzun yıllar birliktelik yaşadığı İbrahim Tatlıses tarafından aldatıldığını, ünlü isim tarafından o dönem şarkı söyleyen bir kadına gönderilen çiçeği yakalayarak öğrendiğini anlattı.

Derya Tuna "23 sene önce tesadüfen girdiğim çiçekçide kocaman bir gül buketi gördüm. Bakmak istediğimde çiçekçi çocuk panik yaparak çiçeğin kartını benden kaçırdı, o sırada kartı yere düşürdü.

'ÇİÇEKÇİ ÇOCUK KORKUDAN KARTI YEDİ'

Kartı okuduğumda çiçekleri İbrahim Tatlıses'in göndermek için hazırlattığını gördüm. Kartı delil olarak almak istediğimde ise çiçekçi çocuk İbrahim Bey'in ve benim korkumdan kartı yedi. Aldatılmaya 'eyvallah' demedim ve bitirdim" ifadelerini kullandı.

'4 Kadın Zamanı' programı, hafta içi her gün saat 09.30'da Kanal D'de!

İBRAHİM TATLISES KAÇ KEZ EVLENDİ?

İbrahim Tatlıses bu zamana kadar tam 5 kez evlendi.

İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk resmi evliliğini Urfa'da Adalet Durak'la yaptı. Bu evlilikten üç çocuğu Ahmet, Gülden ve Gülşen doğdu.

1979'da İbrahim Tatlıses, 'Kara Yazma' filminde tanıştığı Perihan Savaş'la aşk yaşamaya başladı. Bu beraberlikten İbrahim Tatlıses'in bir kızı daha dünyaya geldi. Ona Melek Zübeyde adını verdi.

Ancak 9 Ağustos 1984'te gazeteler bu aşkın bittiğini Perihan Savaş'ın kaşı patlamış, gözü morarmış bir fotoğrafıyla duyurdu. Yine de İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın dostlukları bugün de devam ediyor.

İbrahim Tatlıses, 'Kara Zindan' filminin çekimleri sırasında da Işıl Çıtak ile tanışıp yakınlaşmıştı. Çiftin birlikteliğinden Dilan doğmuştu.

İbrahim Tatlıses'in adı daha sonra birlikte film çevirdiği Hülya Avşar'la anıldı.

O günlerde yine bir rol arkadaşı; Derya Tuna girdi hayatına İbrahim Tatlıses'in. Bu beraberlikten de İdo dünyaya geldi.

Bu uzun beraberlik Asena ile İbrahim Tatlıses aşkının başlamasıyla bitti.

Asena ile ayrılık Ayşegül Yıldız'la yaşamakta olduğu ilişkiyi güçlendirdi.

14 Mart 2011 gecesi televizyondaki programı İbo Show'dan çıkışta Maslak'ta silahlı saldırıya uğradı İbrahim Tatlıses. Başından yaralandı. Uzun süren tedaviden sonra hayata döndü.

Hayatına giren 3 kadın; Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız başında bekledi. Adalet Hanım uçağa atladığı gibi yanına geldi.

İbrahim Tatlıses yaşam savaşı verdiği bu zor günlerde 27 Eylül 2011'de Ayşegül Yıldız'la evlendi. İkinci resmi nikahıydı bu İbrahim Tatlıses'in.

Bu arada kızları Elif Ada oldu. Ama bu ilişki de hüsranla son buldu. Çift, 29 Kasım 2013'te boşandı.