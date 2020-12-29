Magazin Derya Tuna: Torun sahibi olmak istiyorum

Derya Tuna: Torun sahibi olmak istiyorum

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Derya Tuna: Torun sahibi olmak istiyorum

Oyuncu Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

29 Aralık 2020, Salı 13:36 Son Güncelleme:
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Yakın arkadaşlarıyla alışveriş turuna çıkan Derya Tuna, kahve molası vermeden önce muhabirlerin sorularını cevapladı.

'2020 artık bir bitsin istiyorum'

Yasemin Şefkatli ile nişanlanan oğlu İdo Tatlıses'in bir an önce mürüvvetini görmek isteyen Derya Tuna, yeni yıl ile ilgili, "Herkesin ortak dileği olan öncelikle sağlık tabii ki ve sonra 2020 artık bir bitsin istiyorum. Çünkü 2021'de torun sahibi olmak isterim, artık zamanı geldi" dedi.

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