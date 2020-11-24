Bir dönem hem ekranlarda hem de sahnelerde yer alan Derya Tuna, alışveriş yaparken ortaya çıktı. 55 yaşındaki ünlü isim, dokuz sene sonra 'İbo Show' ile geri dönen İbrahim Tatlıses'in, Star TV'deki ilk programına çiçek göndermişti.

'Sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim'

Derya Tuna'ya, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programına konuk olup olmayacağı sorusu yöneltildi. Geçtiğimiz hafta Hülya Olgun Şimşek, Demet Akbağ ve Avşar, Kubat'ın konuk olduğu program için Tuna, "Sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim" dedi.

'İkisi de çok iyi'

Derya Tuna, pandemi döneminde yaptığı açıklamada, "Çok uzun zamandır evdeyim. Ara ara alışverişe çıkıyorum. Bu dönemde oğlumla da, İbrahim'le de irtibat halindeyim. İkisi de çok iyi" ifadelerini kullanmıştı.

'İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile söylediği ''Mavi Mavi'' düeti izleyenleri mest etmişti. İbrahim Tatlıses'in düet sırasında gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmamıştı.





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