Magazin Derya Uluğ 5 yıllık aşkı ile evleniyor

Derya Uluğ 5 yıllık aşkı ile evleniyor

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Derya Uluğ 5 yıllık aşkı ile evleniyor

Müzisyen Asil Gök ile 5 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ önümüzdeki yıl sevgilisi ile evleneceklerini açıkladı. Hakan Kırarslan / POSTA

21 Şubat 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Derya Uluğ’un geçen çarşamba doğum günüydü. 5 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök’ün sürpriz organizasyonu ile Asmalımescit’teki Park Şamdan Pera’da kutlama yaptı. Popçu, “34 yaşıma bastım. Ama ruh yaşım henüz 26. Kendimi daha genç hissediyorum” dedi. sevgilisi de “Doğum günlerimizi her yıl düğünleri aratmayacak şekilde kutlarız” diye konuştu. “Nikah ne zaman?” sorusuna ise “İnşallah önümüzdeki sene evleneceğiz” yanıtını verdi.

'Sevildiğimi hissetmek, maddi imkanlara sahip olmaktan daha üstün'

Derya Uluğ daha önce evliliğe ve anne olmaya sıcak bakmadığını ama artık fikrinin değiştiğini, kendini hazır hissettiğini söyledi. Popçu, “Ben ilişkide zor bir kadın değilim. Şatafattan hoşlanmam, büyük isteklerim yoktur. Fazla kıskanç değilim ancak güvensizlik sezdiğim an değişirim. sevildiğimi hissetmek, her türlü maddi imkana sahip olmaktan daha üstündür” diye konuşmuştu.

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