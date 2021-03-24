Derya Uluğ: Artık 'sarışın' diyebilirsiniz

Koronavirüs pandemisi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Derya Uluğ, imajıyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

Saçlarının rengini değiştiren şarkıcı, son halini, "Artık 'sarışın' diyebilirsiniz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Derya Uluğ'un Instagram paylaşımı, yaklaşık 50 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.





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