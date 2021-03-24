Derya Uluğ: Artık 'sarışın' diyebilirsiniz
Derya Uluğ, imaj değişikliğine gitti. 35 yaşındaki şarkıcı, saçlarının rengini değiştirdi.
24 Mart 2021, Çarşamba 12:23 Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Derya Uluğ, imajıyla ilgili sürpriz bir karar aldı.
Saçlarının rengini değiştiren şarkıcı, son halini, "Artık 'sarışın' diyebilirsiniz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Derya Uluğ'un Instagram paylaşımı, yaklaşık 50 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
https://www.instagram.com/p/CMxENYkFiax/