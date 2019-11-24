Derya Uluğ hakareti affetmedi

Derya Uluğ’un Twitter’dan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Kemal S. hakkında açılan davanın ilk duruşması önceki gün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

24 Kasım 2019, Pazar 12:27
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Derya Uluğ hakareti affetmedi

Uluğ’un “Canavar” isimli şarkısının koreografisi beğenmeyerek ünlü şarkıcıya ağır küfürler ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen Kemal S., savunmasında “Twitter hesabım bloke edildi. Bu paylaşımı ben yapmadım” dedi. Mahkeme, Kemal S.’nin cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

Hürriyet/Özge Eğrikar


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